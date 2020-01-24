Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Ранее ряд местных СМИ и пабликов в соцсетях сообщили об исчезновении 10 января 25-летней матери малолетних тройняшек из Туапсе. Женщина не выходила на связь с родственниками, при этом ее документы были найдены в одном из автобусов в Сочи. В полиции сообщили, что она самовольно покинула дом, и криминального следа в её исчезновении не усматривали. В некоторых публикациях отмечалось, что муж якобы держал ее "в черном теле", сам мужчина высказывал опасение, что женщина могла покончить с собой, так как страдала психическим расстройством.
20 ноября 2019, 08:00Специальный репортажИсчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Днём в среду правоохранители сообщили, что женщина найдена "живой-здоровой", в четверг стало известно, что после этого она снова дважды уходила из дому, а в результате оказалась в больнице. В пятницу в ведомстве сообщили, что женщина написала заявление о побоях, и после обследования была госпитализирована в травматологию, полиция организовала проверку. Тем временем в соцсетях появилось её видеообращение, в котором она объяснила причину своих поступков.
"Побои я все сняла. У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки… Что с мои здоровьем будет, я не знаю. У меня вчера вечером пропадало зрение… Сбежать из дома меня побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа. Я – не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас обо мне говорят родственники моего мужа", - сообщила в видеообращении женщина, представившаяся Екатериной Трубкиной.