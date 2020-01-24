Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

"Побои я все сняла. У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки… Что с мои здоровьем будет, я не знаю. У меня вчера вечером пропадало зрение… Сбежать из дома меня побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа. Я – не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас обо мне говорят родственники моего мужа", - сообщила в видеообращении женщина, представившаяся Екатериной Трубкиной.