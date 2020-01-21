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Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе
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РИА Новости

Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе

17:46 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает исчезнувшую мать тройняшек из Туапсе, но криминального следа в истории пока не усматривает, сообщили РИА Новости в кубанской полиции.
Ранее ряд местных СМИ и пабликов в соцсетях сообщили об исчезновении 10 января 25-летней матери малолетних тройняшек из Туапсе. Женщина не взяла с собой телефон и не выходит на связь с родственниками, при этом ее документы были найдены в одном из автобусов в Сочи.
Как сообщается в некоторых публикациях, муж якобы держал ее "в черном теле", а сам муж опасается, что женщина могла покончить с собой, так как страдала психическим расстройством.
"Ведутся поисковые мероприятия. Она самовольно покинула дом... От мужа заявление поступило... Поисковые мероприятия проходят. Криминального характера там не усматривается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным полиции, пока данных о местонахождении пропавшей нет.
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СочиТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
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