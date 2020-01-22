В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. Мать тройняшек из Туапсе, исчезнувшую 10 января, нашли в Сочи, сообщили РИА Новости в главке ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Нашли в Сочи. Жива-здорова", — сказали в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей.
Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад. Она не выходила на связь с родственниками, а ее документы нашли в автобусе в Сочи. В полиции заявили, что женщина самовольно покинула дом, и криминального следа в ее исчезновении не усматривали. В некоторых публикациях говорилось, что муж якобы держал ее "в черном теле". При этом сам он высказывал опасение, что его жена могла покончить с собой, так как страдала психическим расстройством.