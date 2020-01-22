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В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
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РИА Новости

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

15:27 22.01.2020 (обновлено: 15:56 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. Мать тройняшек из Туапсе, исчезнувшую 10 января, нашли в Сочи, сообщили РИА Новости в главке ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Нашли в Сочи. Жива-здорова", — сказали в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей.

Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад. Она не выходила на связь с родственниками, а ее документы нашли в автобусе в Сочи. В полиции заявили, что женщина самовольно покинула дом, и криминального следа в ее исчезновении не усматривали. В некоторых публикациях говорилось, что муж якобы держал ее "в черном теле". При этом сам он высказывал опасение, что его жена могла покончить с собой, так как страдала психическим расстройством.
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СочиТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
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