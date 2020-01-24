Адвокаты намерены подать международные иски по делу россиянина Винника

АФИНЫ, 24 янв – РИА Новости. Адвокаты россиянина Адвокаты россиянина Александра Винника , который с июля 2017 года в нарушение закона 30 месяцев содержался в греческой тюрьме и накануне был в обстановке секретности экстрадирован из Греции во Францию , подают судебные иски на международном уровне, написала адвокат Зои Константопулу в Facebook

В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении . Как написала Константопулу, это произошло еще до того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.

Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже.

"Александра допросили, не дав ему отсрочки, в 12 часов ночи по греческому времени, хотя он сказал, что измотан и дезориентирован, не в состоянии отвечать на вопросы. Ему было запрещено связываться со мной. У него не было доступа к его личным вещам, и ему не разрешали иметь с собой молитвенник", - написала адвокат.

"Французский коллега описывает условия Святой Инквизиции. С судьями, которые до сих пор отвечали на наши официальные запросы с 2018 года, что "Александр не является участником" и "не имеют доступа к делу", - отмечает Константопулу.

Она заявила, что если бы в 2018 году не назначили французского коллегу, то Александра Винника допросили бы без адвоката и он даже не знал бы, где он находится.

"Греческие власти заявляют о незнании, где он находится", - пишет адвокат.

Константопулу сравнивает это с выдачей турецким властям лидера курдов Оджалана при пособничестве греческих властей, похищениями пакистанцев и подобными случаями.

"Мы уже делаем судебные иски на международном уровне", - сообщила адвокат.

"Напомню, что туманное "обвинение" (французских властей) против него заключалось в том, что он совершал онлайн-преступления, когда он содержался (под стражей, без предъявления обвинения или приговора) в тюрьмах Коридаллоса, где, как известно, он не имел доступа к интернету и, конечно, не преследовался греческими властями за нечто подобное", - добавила она.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.