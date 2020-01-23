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Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
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РИА Новости

Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

18:38 23.01.2020 (обновлено: 18:39 23.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 23 янв – РИА Новости. Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.
"Они забрали Александра из больницы с угрозами врачам, что им "приказано доставить его", его судьба игнорируется, министр (юстиции Константинос) Циарас не ответил. Со вчерашнего вечера было невозможно связаться с ним", - написала адвокат Зои Константопулу в Facebook.
Она сообщила, что решение Госсовета было вынесено сегодня в 16.00 (17.00 мск), пресс-секретарь министра юстиции взял копию решения в 16.38.
Адвокат назвала все произошедшее с Винником "полностью незаконным".
"Но даже сейчас это не может быть юридически выполнено", - написала она.
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"Я требую официальной информации о том, где Александр в настоящее время. Как его адвокат, я не знаю, где он, и я требую, чтобы меня информировали и связали с ним напрямую. Он болен на 35-й день голодовки", - заявила Константопулу.
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
"Сейчас мы выясняем, каким рейсом и куда его собираются отправить, в Париж или еще что-то", - сказал адвокат.
Российский специалисты по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Александр Винник
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Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
Винник незаконно содержится в греческой тюрьме, поскольку конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. По словам адвокатов, возможность держать под стражей 30 месяцев предусматривал уголовно-процессуальный кодекс. Однако летом 2019 года это положение было приведено в соответствие с конституцией.
Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
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Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов
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Зои КонстантопулуФранцияСШАДело Александра ВинникаАлександр ВинникГрецияРоссияВ мире
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