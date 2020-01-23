Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

АФИНЫ, 23 янв – РИА Новости. Россиянина Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты

Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.

"Они забрали Александра из больницы с угрозами врачам, что им "приказано доставить его", его судьба игнорируется, министр (юстиции Константинос) Циарас не ответил. Со вчерашнего вечера было невозможно связаться с ним", - написала адвокат Зои Константопулу в Facebook

Она сообщила, что решение Госсовета было вынесено сегодня в 16.00 (17.00 мск), пресс-секретарь министра юстиции взял копию решения в 16.38.

Адвокат назвала все произошедшее с Винником "полностью незаконным".

"Но даже сейчас это не может быть юридически выполнено", - написала она.

"Я требую официальной информации о том, где Александр в настоящее время. Как его адвокат, я не знаю, где он, и я требую, чтобы меня информировали и связали с ним напрямую. Он болен на 35-й день голодовки", - заявила Константопулу.

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.

"Сейчас мы выясняем, каким рейсом и куда его собираются отправить, в Париж или еще что-то", - сказал адвокат.

Российский специалисты по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.

Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.