Россиянин Винник находится в больнице в Париже, сообщил адвокат

США. В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции — Государственного совета — отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию

"Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как сообщила мне французская коллега в то время, когда греческие власти скрывают и представляются незнающими. Они еще не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание на завтра", — написала Константопулу в фейсбуке.

"Если это не полное разрушение правового государства, то что это?" — задала она риторический вопрос.

Представитель посольства России во Франции сообщил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с защитой Винника.

Дело Винника

Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.