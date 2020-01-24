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2020-01-24T10:45+0300
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Россиянин Винник находится в больнице в Париже, сообщил адвокат
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РИА Новости

Россиянин Винник находится в больнице в Париже, сообщил адвокат

00:07 24.01.2020 (обновлено: 10:45 24.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 24 янв — РИА Новости. Россиянина Александра Винника вывезли из Греции, сейчас он находится в парижской больнице, сообщила адвокат Зои Константопулу.
В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции — Государственного совета — отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.

"Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как сообщила мне французская коллега в то время, когда греческие власти скрывают и представляются незнающими. Они еще не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание на завтра", — написала Константопулу в фейсбуке.

"Если это не полное разрушение правового государства, то что это?" — задала она риторический вопрос.
Представитель посольства России во Франции сообщил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с защитой Винника.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 17:39
МИД рассказал о переговорах с греческими властями по делу Винника

Дело Винника

Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
Александр Винник
16 января, 21:00
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
92036211
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Зои КонстантопулуДело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияПарижВ мире
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