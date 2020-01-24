Россиянин Винник находится в больнице в Париже, сообщил адвокат

АФИНЫ, 24 янв — РИА Новости. Россиянина Александра Винника вывезли из Греции, сейчас он находится в парижской больнице, сообщила адвокат Зои Константопулу.
"Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как сообщила мне французская коллега в то время, когда греческие власти скрывают и представляются незнающими. Они еще не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание на завтра", — написала Константопулу в фейсбуке.
"Если это не полное разрушение правового государства, то что это?" — задала она риторический вопрос.
Представитель посольства России во Франции сообщил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с защитой Винника.
Дело Винника
Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
16 января, 21:00Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи