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Власти Франции устроили ночной допрос Винника, сообщила адвокат
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РИА Новости

Власти Франции устроили ночной допрос Винника, сообщила адвокат

02:16 24.01.2020 (обновлено: 02:17 24.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Французские власти проводят ночной допрос россиянина Александра Винника, который плохо себя чувствует после 35 дней голодовки и с нарушениями закона в ночь на пятницу был вывезен из Греции, сообщила адвокат Винника Зои Константопулу со ссылкой на французскую коллегу.
"Измученный Александр в больнице Hotel Dieu и сообщил моему французскому коллеге следующее: 1. Ему было запрещено любое сообщение с 9:30. 2. Его вывели из больницы в 13.30, то есть за 2,5 часа до написания решения! 3. Не сообщив, что происходит, его посадили в машину, не сказав, куда он идет. 4. Он начал видеть знаки аэропорта и понял, что его везут в аэропорт, не зная, куда его отправят. 5. В аэропорту он увидел французских полицейских, и когда он сел в самолет, он понял, что его доставят во Францию. 6. Там не было ни прокурора, ни переводчика, и ему ничего не сообщали", - написала Константопулу в Facebook.
"По этим данным мы говорим о похищении, а не о выдаче человека", - заявила адвокат.
"В настоящее время его допрашивают, против его желания, в то время как он измучен 35-дневной голодовкой и недосыпанием. Они не дают ему отсрочку, они не позволяют ему связаться со мной", - написала адвокат. По ее словам, такого не было даже в средневековье.
Константопулу сообщила также, что за Винником специально прислали самолёт.
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"Браво г-же Сакелларопулу и судьям, которые так достойно "защищали" права этого человека и опорочили любое понятие независимого правосудия и правового государства", - заявила адвокат.
Председатель Госсовета Екатерина Сакелларопулу, которая с многочисленными нарушениями закона вела дело Винника, накануне была избрана президентом Греции.
Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
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Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
В четверг в обстановке секретности Винник был вывезен из больницы в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.
Один из читателей страницы Константопулу написал в Facebook, что греческие власти так спешат, чтобы успеть отдать его живым.
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникФранцияГрецияСШАВ мире
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