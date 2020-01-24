В Минкомсвязи опровергли данные о списке бесплатных интернет-ресурсов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Итоговый список социально значимых интернет-ресурсов пока не составлен, сообщил РИА Новости представитель Минкомсвязи РФ.
В пятницу газета "Известия" со ссылкой на перечень, представленный в обращении министерства к операторам, сообщила, что ведомство составило предварительный список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным. По данным издания, министерство разделило ресурсы на четыре категории: государственные информресурсы (в их числе, портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "В кругу друзей", "Мир тесен", "Фотострана", "Дневник"), почтовые сервисы ("Яндекс", mail.ru, km.ru) и другие информресурсы.
В Минкомсвязи опровергли эту информацию. "Операторам был роздан шаблон, форма предоставления данных об объёме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от тарификации этого трафика. На данном этапе лишь определяются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Итоговый список социально значимых ресурсов еще никто не составлял", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
"Смешно считать образец для заполнения данных таким списком", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию на минувшей неделе предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
По словам президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов. Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - операторы связи с 1 марта 2020 года отменят плату за трафик при переходе на эти сайты.
Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена. Ряд операторов связи уже подтвердили готовность обеспечивать такой бесплатный доступ.