В Минкомсвязи опровергли данные о списке бесплатных интернет-ресурсов

В Минкомсвязи опровергли эту информацию. "Операторам был роздан шаблон, форма предоставления данных об объёме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от тарификации этого трафика. На данном этапе лишь определяются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Итоговый список социально значимых ресурсов еще никто не составлял", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.