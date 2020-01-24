Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовые сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group попали в предварительный список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обращение Минкомсвязи к операторам.
Операторы "большой четверки" получили этот список 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства.
Минкомсвязь просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы, соцсети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета.
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
"Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, — отметили в Минкомсвязи.
Отмечается, что список является предварительным. Если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.