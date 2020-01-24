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2020-01-24T08:39+0300
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Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
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РИА Новости

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

04:18 24.01.2020 (обновлено: 08:39 24.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовые сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group попали в предварительный список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обращение Минкомсвязи к операторам.
Операторы "большой четверки" получили этот список 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства.
Минкомсвязь просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы, соцсети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета.
Официальный интернет-портал государственных услуг
21 января, 14:27Послание президента России Федеральному собранию
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.

"Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, — отметили в Минкомсвязи.

Отмечается, что список является предварительным. Если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Смартфон
16 января, 10:38Послание президента России Федеральному собранию
Спецпредставитель Путина оценил идею проекта "Доступный интернет"
3422597948
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ЯндексКонстантин НосковОдноклассникиМинистерство связи и массовых коммуникаций РФВКонтактеMail.Ru GroupВладимир ПутинТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Ещё одна схема по отъему денег у населения. Теперь нельзя будет отказаться от этой услуги, она будет уже оплачена из твоих налогов. Может лучше уменьшить НДС и убрать всю "халяву" за которую приходится очень дорого платить?
24 января, 05:20
TTTipys Tipys
73210039
Вы глупость говорите, обсуждается вопрос бесплатного входа в интернет на эти ресурсы, к примеру когда закончилась абонетплата или трафик.
24 января, 07:14
Владимир Калашников
24200016
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