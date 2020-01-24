Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

Операторы "большой четверки" получили этот список 20 января на совещании с Константином Носковым , который на тот момент занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства.

Минкомсвязь просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы, соцсети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета.

В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.

"Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, — отметили в Минкомсвязи.

Отмечается, что список является предварительным. Если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.