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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T15:00+0300
https://ria.ru/20200121/1563671999.html
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_e3cef8448ced1e5dba9a813a6773b7c8.jpg
РИА Новости

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

14:27 21.01.2020 (обновлено: 15:00 21.01.2020)
14310
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания исполняющего обязанности главы ведомства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

"Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию", — добавил он.

Новиков отметил, что на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
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"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам

"Доступный интернет"

На минувшей неделе Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
По словам главы государства, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
После оглашения послания спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что крупные компании, такие как "Яндекс" или Сбербанк, движутся в сторону создания экосистем, в которых пользователи могут принимать решения по различным жизненным ситуациям — от вызова такси до оплаты задолженности.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
1992890111
Обсудить 32
Послание президента России Федеральному собраниюКонстантин НосковМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Ну интернет у нас действительно самый из доступных в мире. У американцев и европейцев посерьезней затраты.
21 января, 15:11
Константин Деткин
2910003
А что у нас еще где то деньги за трафик берут? У нас же великая держава с "самым доступным" интернетом в мире
21 января, 15:10
Кот на дереве
4300010
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