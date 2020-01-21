Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания исполняющего обязанности главы ведомства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

"Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию", — добавил он.

Новиков отметил, что на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.

"Доступный интернет"

На минувшей неделе Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

По словам главы государства, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.