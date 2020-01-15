Путин предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет"

"Предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам ", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.