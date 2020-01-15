МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет", обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.
"Предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам ", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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