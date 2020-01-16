Спецпредставитель Путина оценил идею проекта "Доступный интернет"

"Списка итогового нет, он будет обсуждаться и прорабатываться, но, естественно, в течение этого года появится, я думаю, да", - сказал он.

Песков добавил, что допускает попадание в список таких ресурсов, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и другие. "Я допускаю вполне, потому что это компании, которые сегодня, как "Яндекс" или Сбербанк, двигаются в сторону организации так называемых супер-апов (фактически, экосистемы для пользователей, в которых вы можете принимать решения по жизненным ситуациям - от вызова такси до оплаты задолженности). Правильная модель, это когда частный сервис и государство строятся в партнерской модели, и, соответственно, доступ к ним разделить искусственно на платный и бесплатный будет сложно", - указал он.