Спецпредставитель Путина оценил идею проекта "Доступный интернет"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Список сервисов проекта "Доступный интернет", который предложил создать президент РФ Владимир Путин, появится в течение 2020 года, он будет интегрирован в нацпроект "Цифровая экономика", сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в кулуарах Гайдаровского форума.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет": по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Списка итогового нет, он будет обсуждаться и прорабатываться, но, естественно, в течение этого года появится, я думаю, да", - сказал он.
Песков добавил, что допускает попадание в список таких ресурсов, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и другие. "Я допускаю вполне, потому что это компании, которые сегодня, как "Яндекс" или Сбербанк, двигаются в сторону организации так называемых супер-апов (фактически, экосистемы для пользователей, в которых вы можете принимать решения по жизненным ситуациям - от вызова такси до оплаты задолженности). Правильная модель, это когда частный сервис и государство строятся в партнерской модели, и, соответственно, доступ к ним разделить искусственно на платный и бесплатный будет сложно", - указал он.
"Это отличный шанс для России стать мировым лидером по преодолению цифрового неравенства и включению всех граждан страны в реально работающую не только цифровую экономику, но и цифровое общество, цифровые услуги. Логика очень простая: независимо от того, сколько у вас денег на счету телефона, (должен быть - ред.) доступ к ряду ресурсов, в которые, очевидно, должны войти все ключевые государственные ресурсы, в том числе работающие через приложения: портал "Госуслуг" и ему подобные", - отметил он.
Отвечая на вопрос, может ли этот проект быть интегрирован в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ", Песков сказал: "Так или иначе, он, естественно, будет интегрирован, а как именно - будет наверное уже новое правительство решать".
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