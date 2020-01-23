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Путин назвал передачу памяти о ВОВ потомкам общим долгом
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РИА Новости

Путин назвал передачу памяти о ВОВ потомкам общим долгом

15:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал общим долгом России и Израиля передать память о Второй мировой войне потомкам и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу.
Российский лидер в четверг принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника героям блокадного Ленинграда.
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"Это уже второй мемориал на израильской земле... где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья, и где почитают своих героев, помнят о павших. Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг - передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитывать в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости", - сказал Путин на церемонии открытия монумента.
Российский президент подчеркнул, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.
"Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
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Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".
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ЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинИерусалимРоссияОбщество
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Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
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