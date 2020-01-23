Путин назвал передачу памяти о ВОВ потомкам общим долгом

"Это уже второй мемориал на израильской земле... где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья, и где почитают своих героев, помнят о павших. Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг - передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитывать в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости", - сказал Путин на церемонии открытия монумента.