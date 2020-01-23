Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

"В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. <…> Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым (с учетом его провокационной деятельности)".

Сергей Цеков