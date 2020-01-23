Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Сенатор подчеркнул, что Чубаров "по своей политической сути" всегда был провокатором.
"В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. <…> Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым (с учетом его провокационной деятельности)".
По словам Цекова, Чубаров придумал марш на Крым с целью привлечь внимание международных организаций, настроенных против России.
"Если "марш" и будет, то это будет марш украинских националистов", — заключил сенатор.
Ранее Чубаров заявил, что в пешем марше на Крым с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие "западные партнеры". При этом он не исключил силовой сценарий развития событий.
* Экстремистская организация, запрещенная в России