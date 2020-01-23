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Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
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РИА Новости

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

10:17 23.01.2020 (обновлено: 11:24 23.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Сенатор подчеркнул, что Чубаров "по своей политической сути" всегда был провокатором.
"В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. <…> Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым (с учетом его провокационной деятельности)".
Сергей Цеков
По словам Цекова, Чубаров придумал марш на Крым с целью привлечь внимание международных организаций, настроенных против России.
"Если "марш" и будет, то это будет марш украинских националистов", — заключил сенатор.
Ранее Чубаров заявил, что в пешем марше на Крым с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие "западные партнеры". При этом он не исключил силовой сценарий развития событий.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Ситуация на УкраинеРефат ЧубаровСергей ЦековМеджлис крымскотатарского народаСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныКрымВ мире
Популярные комментарии
Беда Украины в том, что она серьезно не получала по башке. Это легко поправимо.
23 января, 10:18
ТЧТатьяна Чувилова
3100003
Да пусть их пропустят в Крым. Как все зайдут закрыть калитку и на рудники в Сибирь бессрочно!
23 января, 10:48
aalwers
2330002
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