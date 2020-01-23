Ростуризм рассказал, сколько гостей посетили страну в прошлом году

МАДРИД, 23 янв – РИА Новости. Около тридцати миллионов иностранных туристов посетили, по предварительным данным, Россию в прошлом году, сообщила советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

"Еще год полностью не закрыт, но ожидается, что около 30 миллионов иностранных туристов, из них чуть менее пяти миллионов - из дальнего зарубежья посетили РФ в 2019 году", — сказала Лысенкова российским журналистам в Мадриде, где проходит одна из крупнейших в мире туристических ярмарок Fitur.

По словам Лысенковой, также наблюдался рост числа гостей из Германии, Франции, азиатского региона — в среднем на величину от 11 до 14 процентов.

Как сообщила директор Visit Russia в Испании, Португалии и Латинской Америки Марлен Родригес, так туристический поток из Испании в Россию в прошлом году увеличился на 20 процентов. Только за первые девять месяцев 2019 года из этой страны прибыло 120 тысяч путешественников.

"У России большие амбиции по увеличению туристического потока — с учетом открытия в полном объеме в следующем году электронной визы, пока она работает в тестовом режиме в некоторых регионах ", — рассказала Лысенкова. По ее словам, если раньше возможность поездки в Россию на выходные зарубежными путешественниками не рассматривалась, то сейчас, после появления электронной визы, "предварительный спрос есть".

На выставке представлены Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Сочи, Татарстан, Камчатка, Ростовская область, Северная Осетия-Алания, Калининград и другие.