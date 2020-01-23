Пушков высмеял идею взять "полунищую" Украину в ЕС вместо Британии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призыв президента Владимира Зеленского принять Украину в ЕС вместо Великобритании выходит за рамки здравого смысла. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее Зеленский в Давосе, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти. Британия должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте страны.
По мнению сенатора, вступление Украины в Евросоюз может нанести серьезный удар по объединению.
"Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает – ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет", – отметил Пушков.
В феврале 2019 года украинский парламент по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, закрепляющие курс страны в ЕС и НАТО.
При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.