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Пушков высмеял идею взять "полунищую" Украину в ЕС вместо Британии
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РИА Новости

Пушков высмеял идею взять "полунищую" Украину в ЕС вместо Британии

03:18 23.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призыв президента Владимира Зеленского принять Украину в ЕС вместо Великобритании выходит за рамки здравого смысла. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее Зеленский в Давосе, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти. Британия должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте страны.
По мнению сенатора, вступление Украины в Евросоюз может нанести серьезный удар по объединению.

"Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает – ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет", – отметил Пушков.

В феврале 2019 года украинский парламент по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, закрепляющие курс страны в ЕС и НАТО.
При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Йоханнес ХанНАТОСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоСовет Федерации РФЕвросоюзАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВеликобританияКиевУкраинаДавосВ мире
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