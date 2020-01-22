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Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
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РИА Новости

Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

19:05 22.01.2020 (обновлено: 23:09 22.01.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря в Давосе о перспективе членства его страны в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.
"Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране. Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, страну, на которую не смотрят сверху вниз. Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?" - заявил Зеленский в среду, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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BrexitЕвросоюзВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаДавосВ мире
Популярные комментарии
Зеленский не меняет своего амплуа комика даже будучи президентом! Похвально!
22 января, 19:21
Gulya Dean
76230002
Вот по этому у Украины нет даже надежды. Они просто не понимают кто они и где находятся.
22 января, 19:12
nKnakis Kamakis
8950102
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