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Чубаров назвал дату марша на Крым
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РИА Новости

Чубаров назвал дату марша на Крым

02:44 23.01.2020
734848
© РИА Новости / Щербаков / Перейти в фотобанк"Ласточкино гнездо " в Крыму
Ласточкино гнездо в Крыму
© РИА Новости / Щербаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Ранее Чубаров рассказал о намерении устроить поход на полуостров, назвав акцию "Марш достоинства" мирной. Он отметил, что цель мероприятия – помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
По словам Чубарова, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие "западные партнеры".
Крымский мост
7 декабря 2019, 00:40
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Бывший депутат Верховной Рады не исключил силовой сценарий развития событий.
Чубаров известен резкими заявлениями в адрес России. Так, он предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом экс-парламентарий решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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13 января, 10:58
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Ситуация на УкраинеРефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пущай идуть. Поезда же через Крымский мост пустили. Так что литерный Чонгар - Воркута запустим. Мест(и работы) всем хватит.
23 января, 03:35
bbogdanov65.ivanovo
558871004
В России на тебя уголовное дело заведено, Чубаров. Явка с повинной?
23 января, 02:52
Андрей Левицкий
585600003
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