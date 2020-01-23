Чубаров назвал дату марша на Крым

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Ранее Чубаров рассказал о намерении устроить поход на полуостров, назвав акцию "Марш достоинства" мирной. Он отметил, что цель мероприятия – помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
По словам Чубарова, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие "западные партнеры".
7 декабря 2019, 00:40В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Бывший депутат Верховной Рады не исключил силовой сценарий развития событий.
* Экстремистская организация, запрещенная в России