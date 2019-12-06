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На Украине объявили о подготовке марша на Крым
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РИА Новости

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

20:35 06.12.2019 (обновлено: 22:25 06.12.2019)
118136
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Он подчеркнул, что акция "Марш достоинства" будет мирной.
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Как уточнил Чубаров, дата проведения акции будет определена позже.
Целью шествия он назвал помощь международным организациям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.
*Организация, запрещенная в России
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Вчера, 16:26
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Рефат ЧубаровКрымРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Всему маршу заранее разрешить проход, не препятствовать. Предоставить легкую охрану. Пусть пройдут, посмотрят, послушают мнение о себе Крымчан, расскажут Крымчанам как им надо жить. Обед сделать им бесплатный и как нагуляются за день, с оркестром отправить их домой. И пожелать успехов.
6 декабря, 21:10
Alexandr Alex
1033600315
В ластах и с полотенцами?
6 декабря, 20:40
iibrovkin
68361002
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