На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Вид на район "Профессорский уголок" города Алушта

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.

Он подчеркнул, что акция "Марш достоинства" будет мирной.

Как уточнил Чубаров, дата проведения акции будет определена позже.

Целью шествия он назвал помощь международным организациям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине .Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.Как подчеркнул президент Владимир Путин , вопрос Крыма закрыт окончательно.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.