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Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
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РИА Новости

Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"

10:01 12.01.2020 (обновлено: 15:34 12.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Таким образом Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
"Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?" — написал Чубаров в фейсбуке.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Киев
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Обсудить 86
МоскваРефат ЧубаровУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну всё верно, поэтому-то и Крым теперь российский, чтоб подобных угроз не исходило!
12 января, 10:49
ВРВиктор Ростов
13830000
Пусть отмечают.Новые праздники нужны новой стране
12 января, 10:40
Олег 84
45500056
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