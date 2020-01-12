Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Таким образом Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
"Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?" — написал Чубаров в фейсбуке.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.