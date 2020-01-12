Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"

Таким образом Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.