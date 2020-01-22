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Живущие в Израиле блокадники получат юбилейные медали ко Дню Победы
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РИА Новости

Живущие в Израиле блокадники получат юбилейные медали ко Дню Победы

17:50 22.01.2020
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© РИА Новости / Борис КудояровЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
© РИА Новости / Борис Кудояров
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Блокадники, проживающие сейчас в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Александр Беглов во главе официальной делегации Санкт-Петербурга находится с визитом в Израиле, где он также примет участие в открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти".
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В среду Беглов сообщил, что все проживающие в Израиле блокадники получат медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
"Ленинград выстоял в страшные годы блокады благодаря мужеству его жителей и защитников. Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас – родные и близкие люди", - сказал Беглов на встрече с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле.
Отмечается, что губернатор призвал отстаивать правду о подвиге Ленинграда. По его словам, нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать миру о Второй мировой войне, о Холокосте, о Ленинграде. "В некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, принизить подвиг нашего народа. Этого нельзя допускать", - отметил Беглов.
На встрече губернатор вручил блокадникам, живущим сейчас в Израиле, юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Он также напомнил, что в ноябре 2019 года во время проведения Дней Санкт-Петербурга в Израиле были вручены памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" проживающим в этой стране блокадникам. Эту награду получили более 1300 человек.
В настоящее время в Израиле проживает более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда.
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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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ЛенинградАлександр БегловСанкт-ПетербургИзраильВ мире
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