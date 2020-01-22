Живущие в Израиле блокадники получат юбилейные медали ко Дню Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Блокадники, проживающие сейчас в Блокадники, проживающие сейчас в Израиле , получат юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Александр Беглов во главе официальной делегации Санкт-Петербурга находится с визитом в Израиле, где он также примет участие в открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти".

В среду Беглов сообщил, что все проживающие в Израиле блокадники получат медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

"Ленинград выстоял в страшные годы блокады благодаря мужеству его жителей и защитников. Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас – родные и близкие люди", - сказал Беглов на встрече с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле.

Отмечается, что губернатор призвал отстаивать правду о подвиге Ленинграда. По его словам, нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать миру о Второй мировой войне, о Холокосте, о Ленинграде. "В некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, принизить подвиг нашего народа. Этого нельзя допускать", - отметил Беглов.

На встрече губернатор вручил блокадникам, живущим сейчас в Израиле, юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Он также напомнил, что в ноябре 2019 года во время проведения Дней Санкт-Петербурга в Израиле были вручены памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" проживающим в этой стране блокадникам. Эту награду получили более 1300 человек.

В настоящее время в Израиле проживает более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда.

Санкт-Петербург 27 января отметит 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.