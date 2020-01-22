Биография Олега Скуфинского

В 1996 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки (ныне университет носит имя императора Петра I). В 1997 году прошел обучение по программе MasterofscienceinLandmanagement в Королевском техническом институте Стокгольма (Швеция). Кандидат экономических наук (2000).

С 1998 по 2002 год работал в министерстве РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, государственном комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, федеральной службе земельного кадастра России.

С 2002 по 2012 год занимал различные руководящие должности в коммерческих структурах по вопросам территориального планирования, управления земельно-имущественным комплексом, разработки информационных систем, налогообложения недвижимости.

С февраля 2012 по сентябрь 2013 года – руководитель экспертно-аналитического центра экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики.

В ноябре 2013 года был назначен заместителем министра по развитию Дальнего Востока.

С 2015 года являлся заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В сентябре 2018 года занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

22 января 2020 года был назначен руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ( Росреестра ).