Биография Олега Скуфинского

Олег Александрович Скуфинский родился 22 ноября 1974 года в городе Курске.
В 1996 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки (ныне университет носит имя императора Петра I). В 1997 году прошел обучение по программе MasterofscienceinLandmanagement в Королевском техническом институте Стокгольма (Швеция). Кандидат экономических наук (2000).
С 1998 по 2002 год работал в министерстве РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, государственном комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, федеральной службе земельного кадастра России.
С 2002 по 2012 год занимал различные руководящие должности в коммерческих структурах по вопросам территориального планирования, управления земельно-имущественным комплексом, разработки информационных систем, налогообложения недвижимости.
С февраля 2012 по сентябрь 2013 года – руководитель экспертно-аналитического центра экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики.
В ноябре 2013 года был назначен заместителем министра по развитию Дальнего Востока.
С 2015 года являлся заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В сентябре 2018 года занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
22 января 2020 года был назначен руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
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