Глава Адыгеи и руководитель Росреестра провели рабочую встречу в Майкопе

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский провели рабочую встречу в Майкопе по теме совместных задач в земельно-имущественной сфере на территории республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кумпилов поблагодарил Скуфинского за возможность вместе обсудить вопрос управления земельными ресурсами.

"За последние годы мы выстроили плодотворное сотрудничество с Росреестром на всех уровнях. Это дает реальный результат, напрямую влияет на рост доходов в бюджет от имущественных налогов. А значит, у нас появляется больше возможностей для решения задач в отраслях: это и новые километры дорог, и новые школы, больницы, детские сады", – отметил Кумпилов, его слова приводит пресс-служба.

Глава республики подчеркнул, что на данный момент на повестке пять вопросов, каждый касается развития территорий. Чтобы экономика работала на полную мощность, земля должна использоваться эффективно. Это особенно важно сейчас, когда в Адыгее идут серьезные преобразования в рамках национальных проектов и госпрограмм.

Кумпилов пояснил, что в регионе активно возводятся многоквартирные дома, индивидуальное жилье, создаются целые микрорайоны – в республике реализуется 16 проектов по механизму комплексного развития территорий.

На данный момент в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по Адыгее – почти 601 тысяча земельных участков и объектов капстроительства. Также установлены и внесены в реестр границы 53 муниципальных образований, в ЕГРН добавлены сведения о границах 227 населенных пунктов – 97% от их общего количества.

Отдельное внимание в регионе уделяется повышению капитализации территорий. В результате предпринимаемых в регионе мер уже достигнут установленный на этот год показатель: на сегодня общая кадастровая стоимость объектов недвижимости превысила 2 триллиона рублей.

В прошлом году за счет федерального и регионального бюджетов проведены комплексные кадастровые работы в отношении почти 10,7 тысячи объектов недвижимости, расположенных в 200 кварталах. Ведется системная работа по проекту "Земля для стройки": выявлено 820 гектаров земель, возможных для вовлечения в жилищное строительство.

Глава республики отметил, что эти задачи решаются во взаимодействии с Росреестром.

В числе значимых задач – дальнейшее сокращение сроков регистрации прав и постановки объектов на учет. Сегодня эта процедура занимает около трех дней. Кроме того, есть потенциал по увеличению количества и доступности услуг в электронном виде. Ключевой задачей остается выявление и вовлечение земель в экономический оборот.

После рабочей встречи состоялось совещание с участием членов кабинета министров республики, глав муниципалитетов и заинтересованных региональных ведомств, заместителей руководителя Росреестра.