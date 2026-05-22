Заседание Совета глав правительств СНГ продолжилось в расширенном составе

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств СНГ в пятницу продолжили заседание Совета глав правительств СНГ в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в пятницу работает в столице Туркмении Ашхабаде. Ранее глава российского правительства провел встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе.
Кроме того, перед заседанием Совета в широком составе Мишустин принял участие в совместном фотографировании глав делегаций.
Вместе с Мишустиным в работе Совета с российской стороны участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Туркмении Иван Волынкин, постпред РФ при уставных и других органах СНГ Александр Лукашевич, глава Роскадастра Олег Скуфинский, замруководители аппарата правительства Наталья Савина и Эльмир Тагиров, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков и замглавы Минпромторга Алексей Груздев.
Предыдущее заседание Совета состоялось в сентябре 2025 года в Минске. В 2026 году в СНГ председательствует Туркменистан.