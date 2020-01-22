Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил заявивших о своих амбициях в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов Верховной рады с собаками.
По мнению сенатора, украинские парламентарии пытаются агрессивно навязывать тренды в ПАСЕ, тем самым выступая в роли "политических ротвейлеров".
"Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде — меньше агрессии", — написал он в твиттере.
Ранее глава глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.
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Минувшей осенью Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения в эту организацию России. Тем не менее на прошлой неделе Рада постановила возобновить работу украинской делегации, аргументировав это решение тем, что Киев "добросовестно придерживается обязательств, взятых перед Советом Европы".