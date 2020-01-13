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Делегация Украины намерена возобновить работу в ПАСЕ
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РИА Новости

Делегация Украины намерена возобновить работу в ПАСЕ

14:31 13.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Украины намерен принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", член делегации Алексей Гончаренко.
Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.
"На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Гончаренко в понедельник в своем Telegram-канале.
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По его словам, в понедельник профильный комитет Рады рассмотрит этот вопрос.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне 2019 года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи.
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Алексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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