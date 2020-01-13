Делегация Украины намерена возобновить работу в ПАСЕ

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Украины намерен принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы , заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", член делегации Алексей Гончаренко.

Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.

"На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Гончаренко в понедельник в своем Telegram-канале.

По его словам, в понедельник профильный комитет Рады рассмотрит этот вопрос.