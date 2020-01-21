Биография Алексея Оверчука

Алексей Логвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины.
В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева) по специальности "экономическая кибернетика". Кандидат экономических наук.
С 1986 по 1993 – старший лаборант кафедры экономической кибернетики, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории совершенствования хозяйственного механизма академии имени К.А. Тимирязева.
В 1993-1998 годах занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления международного сотрудничества Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.
С апреля по июль 1998 года – начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимость Государственного земельного комитета РФ, с июля по декабрь 1998 года – начальник информационно-аналитического управления министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В 1998-1999 годах был начальником информационно-аналитического управления Государственного земельного комитета РФ, с 1999 по 2000 год – начальник информационно-аналитического управления Государственного комитета РФ по земельной политике.
В августе 2000 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы земельного кадастра России.
В апреле 2004 года Оверчук был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя, а 14 июля 2004 года – заместителем руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний "Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент".
С октября 2010 года занимал должность советника руководителя Федеральной налоговой службы.
В марте 2011 года был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.
21 января 2020 года указом президента РФ Алексей Оверчук был назначен вице-премьером Российской Федерации.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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