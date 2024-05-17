https://ria.ru/20240517/overchuk-1946801873.html

Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20

Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20 - РИА Новости, 17.05.2024

Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСР, сообщили... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:48

2024-05-17T21:48

2024-05-17T21:48

алексей оверчук

брикс

оэср

шос

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945635921_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_7aa88a96efef7b32712e0813b21afe84.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСР, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ. "За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве... он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/overchuk-1944157733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей оверчук, брикс, оэср, шос, россия