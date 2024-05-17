https://ria.ru/20240517/overchuk-1946801873.html
Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20
Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20 - РИА Новости, 17.05.2024
Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСР, сообщили... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:48
2024-05-17T21:48
2024-05-17T21:48
алексей оверчук
брикс
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шос
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСР, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ. "За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве... он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/overchuk-1944157733.html
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алексей оверчук, брикс, оэср, шос, россия
Алексей Оверчук, БРИКС, ОЭСР, ШОС, Россия