Биография Татьяны Голиковой

В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "экономика труда". Доктор экономических наук.

В 1987-1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР.

С 1990 года по 1992 год – экономист 1 категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.

С 1992 года по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Минфина России.

С 1995 года по 1996 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина Российской Федерации.

С 1996 года по 1998 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента Минфина РФ.

C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель Бюджетного департамента Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.

С августа 1998 года по июнь 1999 года – руководитель Департамента бюджетной политики Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.

С июня 1999 года по июнь 2002 года – заместитель министра финансов РФ.

С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ.

С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – заместитель министра финансов РФ.

С сентября 2007 года по май 2012 года – министр здравоохранения и социального развития РФ.

С мая 2012 года по сентябрь 2013 года занимала должность помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.

С сентября 2013 года по май 2018 года была председателем Счетной палаты РФ.

17 мая 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.

18 мая 2018 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ.

21 января 2020 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса ( 2003 ).

Заслуженный экономист Российской Федерации ( 2004 ).

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II ( 2001 ) и I ( 2004 ) степеней, орденом Почета ( 2006 ), орденом Дружбы ( 2006 ), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV ( 2008 ), III ( 2012 ) и II ( 2016 ) степеней, медалью Столыпина П. А. I степени ( 2016 ).