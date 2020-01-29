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Формирование нового правительства
2020-01-29T02:07+0300
https://ria.ru/20200129/1563991590.html
Голикова будет курировать социальную политику
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РИА Новости

Голикова будет курировать социальную политику

00:11 29.01.2020 (обновлено: 02:07 29.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова курирует социальную политику, в том числе демографию, миграцию, пенсии и науку, сообщается на сайте кабинета министров.
К ее обязанностям отнесены государственная политики в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая оплату труда, в области уровня жизни и доходов населения и социального партнерства.
Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. Она занимается госполитикой в области оборота лекарств и медицинских изделий и в сфере биотехнологий.
В число ее обязанностей также государственная политика по социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, бюджеты Пенсионного и других государственных внебюджетных фондов.
Кроме того, Голикова курирует государственную молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.
Голикова координирует Минздрав, Минпросвещение, Минобрнауки, Минтруд, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росмолодёжь, Пенсионный фонда РФ, ФСС, Федеральный фонд ОМС. Также Голикова координирует РАН, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, Финансовый университет при правительстве РФ, российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
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