Биография Дмитрия Чернышенко

Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове.
Окончил Московский Государственный Технологический Университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник".
В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики, на базе которой был построен коммуникационный холдинг "Медиа Артс".
С 1998 по 2002 год – генеральный директор телевизионной производственной студии "ДТВ-МА".
С 2005 по 2014 год – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. В 2005-2007 годах возглавлял успешную заявку на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
С ноября 2007 по июль 2014 года занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
С октября по декабрь 2014 года Дмитрий Чернышенко возглавлял инвестиционную компанию Volga Group, которая управляет активами предпринимателя Геннадия Тимченко.
В январе 2015 года Дмитрий Чернышенко возглавил холдинг "Газпром-медиа".
21 января 2020 года назначен на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Президент Континентальной хоккейной лиги (2014).
Председатель Совета директоров Национального Рекламного Альянса (2016).
Награжден Орденом Почета (2007), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2014, 2006), Орденом Дружбы (2019) и т.п.
Обладатель Гран-при ХVI национальной премии "Медиаменеджер России". В 2018 году вошел в список самых влиятельных медиаперсон Variety500 журнала об индустрии развлечений Variety.
Женат, двое детей.
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