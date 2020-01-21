Биография Дмитрия Чернышенко

Окончил Московский Государственный Технологический Университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник".

В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики, на базе которой был построен коммуникационный холдинг "Медиа Артс".

С 1998 по 2002 год – генеральный директор телевизионной производственной студии "ДТВ-МА".

С 2005 по 2014 год – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. В 2005-2007 годах возглавлял успешную заявку на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

С ноября 2007 по июль 2014 года занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".

С октября по декабрь 2014 года Дмитрий Чернышенко возглавлял инвестиционную компанию Volga Group, которая управляет активами предпринимателя Геннадия Тимченко.

В январе 2015 года Дмитрий Чернышенко возглавил холдинг "Газпром-медиа"

21 января 2020 года назначен на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Президент Континентальной хоккейной лиги ( 2014 ).

Председатель Совета директоров Национального Рекламного Альянса (2016).

Награжден Орденом Почета (2007), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2014, 2006), Орденом Дружбы (2019) и т.п.

Обладатель Гран-при ХVI национальной премии "Медиаменеджер России" . В 2018 году вошел в список самых влиятельных медиаперсон Variety500 журнала об индустрии развлечений Variety.

Женат, двое детей.