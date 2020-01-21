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Госдума отклонила два проекта о "детях войны"
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РИА Новости

Госдума отклонила два проекта о "детях войны"

18:00 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная дума во вторник отклонила в первом чтении законопроекты фракций "Справедливая Россия" и КПРФ о статусе детей Великой Отечественной войны и льготах для них.
Проектом справороссов предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.
В ходе обсуждения законопроектов депутат от "Справедливой России" Олег Нилов предложил не отклонять их, а создать соответствующую рабочую группу, однако эта инициатива не была поддержана. Депутат от КПРФ Денис Парфенов призвал депутатов не торопиться с отклонением проектов.
"Когда новый председатель правительства (Михаил) Мишустин посещал фракции политические перед тем, как было дано одобрение на то, чтобы он занял эту должность, он проявил неподдельный интерес к вопросу о статусе "детей войны". И в этой связи хотелось бы понять, председатель (правительства) уже успел ознакомиться с этим законопроектом? Если, допустим, мнение нового состава кабинета министров будет положительным, мы сами себя поставим в довольно неуклюжее положение", - сказал Парфенов на пленарном заседании во вторник.
Мосгордума
25 ноября 2019, 11:40
В бюджете Москвы учтут выплаты "детям войны"
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что фракции на Совете Думы во вторник могли скорректировать повестку и предложить перенести рассмотрение проектов.
"Повестка заседания Государственной думы формируется на Совете. Если фракция считала целесообразным отложить рассмотрение этого законопроекта, посоветоваться с новым председателем (правительства), составом, вы могли это сделать вчера. Но сейчас после такой дискуссии откладывать не имеет смысла, потом повторять все то же самое", - заявил Жуков.
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Великая Отечественная война (1941-1945)КПРФСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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