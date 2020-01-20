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Туризм
2020-01-20T22:49+0300
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Эксперты: специалисты из России стали чаще летать в командировки
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РИА Новости

Эксперты: специалисты из России стали чаще летать в командировки

22:49 20.01.2020
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© Fotolia / petunyiaМужчина читает новости на ноутбуке
Мужчина читает новости на ноутбуке
© Fotolia / petunyia
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Исследование агентства делового туризма показало, что в 2019 году сотрудники из крупных российских корпораций стали чаще отправляться в командировки, что отразилось на спросе на авиабилеты, сообщает "Аэроклуб".
Общий рост числа забронированных билетов составил 14 процентов. Причем если в 2018 году деловая активность представителей бизнеса на территории России демонстрировала спад, то в этом году число перелетов внутри страны выросло на 16 процентов.
Самыми популярными российскими городами у деловых туристов в 2019 году ожидаемо стали Москва (+9 процентов) и Санкт-Петербург (+11 процентов). На третьем месте оказался Сочи (12 процентов).
Эксперты отметили всплеск (+38 процентов) деловой активности в Екатеринбурге, занявшем четвертое место. При этом исследование выявило 20-процентный рост стоимости авиабилетов в столицу Урала. Вырос интерес деловых путешественников к Краснодару (+25 процентов) и Самаре (+20 процентов).
На седьмом месте по объему продаж – Красноярск, спрос на рейсы в этот город увеличился на 45 процентов. Новосибирск также повысил свою привлекательность у представителей бизнеса – деловые путешественники стали летать сюда на 24 процента чаще.
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Спрос на командировки в Казань остался на уровне прошлого года, при этом эксперты отметили 60-процентное падение стоимости авиабилетов на это направление. Замыкает десятку самых популярных российских городов у представителей бизнеса Тюмень. Средняя стоимость авиабилетов в этот город за год выросла на 33 процента.
По данным исследования, спрос на международные рейсы вырос на девять процентов, а наиболее часто представители бизнеса из России отправлялись в командировки в Германию. В два раза реже деловые путешественники летали во Францию. Спрос на рейсы в Белоруссию вырос на 39 процентов по сравнению с прошлым годом, и она переместилась с седьмой позиции на третью. За ней следуют Италия, Казахстан, Испания и Нидерланды.
Самым дорогим международных перелетом в 2019 году стала однодневная командировка сотрудника добывающей и обрабатывающей промышленности из Лондона в Нью-Йорк и обратно. За авиабилет в салоне бизнес-класса компания заплатила 894 тысячи рублей.
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