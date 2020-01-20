Эксперты: специалисты из России стали чаще летать в командировки

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Исследование агентства делового туризма показало, что в 2019 году сотрудники из крупных российских корпораций стали чаще отправляться в командировки, что отразилось на спросе на авиабилеты, сообщает "Аэроклуб".

Общий рост числа забронированных билетов составил 14 процентов. Причем если в 2018 году деловая активность представителей бизнеса на территории России демонстрировала спад, то в этом году число перелетов внутри страны выросло на 16 процентов.

Самыми популярными российскими городами у деловых туристов в 2019 году ожидаемо стали Москва (+9 процентов) и Санкт-Петербург (+11 процентов). На третьем месте оказался Сочи (12 процентов).

Эксперты отметили всплеск (+38 процентов) деловой активности в Екатеринбурге, занявшем четвертое место. При этом исследование выявило 20-процентный рост стоимости авиабилетов в столицу Урала. Вырос интерес деловых путешественников к Краснодару (+25 процентов) и Самаре (+20 процентов).

На седьмом месте по объему продаж – Красноярск, спрос на рейсы в этот город увеличился на 45 процентов. Новосибирск также повысил свою привлекательность у представителей бизнеса – деловые путешественники стали летать сюда на 24 процента чаще.

Спрос на командировки в Казань остался на уровне прошлого года, при этом эксперты отметили 60-процентное падение стоимости авиабилетов на это направление. Замыкает десятку самых популярных российских городов у представителей бизнеса Тюмень. Средняя стоимость авиабилетов в этот город за год выросла на 33 процента.

По данным исследования, спрос на международные рейсы вырос на девять процентов, а наиболее часто представители бизнеса из России отправлялись в командировки в Германию. В два раза реже деловые путешественники летали во Францию. Спрос на рейсы в Белоруссию вырос на 39 процентов по сравнению с прошлым годом, и она переместилась с седьмой позиции на третью. За ней следуют Италия, Казахстан, Испания и Нидерланды.