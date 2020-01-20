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Как Россия и Израиль обидели Польшу
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РИА Новости

Как Россия и Израиль обидели Польшу

08:00 20.01.2020 (обновлено: 09:53 20.01.2020)
24263
© РИА Новости / Антон СкрипуновПосетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Через несколько дней, 23 января, в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме состоится Пятый Всемирный форум памяти холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). На мероприятии ожидаются десятки глав государств Европы, Северной Америки и Австралии, в том числе президенты России, Франции и Германии. От Великобритании прибудет наследник престола — принц Чарльз, а от США — вице-президент Майк Пенс. Сам Израиль будет представлен и президентом, и премьер-министром.
Последние недели вокруг предстоящего события бушуют довольно неожиданные страсти. Особенно усердствуют восточноевропейские политики и публицисты, хотя либеральная израильская общественность также не остается в стороне.
© AP Photo / Sebastian Scheiner Мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам холокоста, в Иерусалиме
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам холокоста, в Иерусалиме
"В нынешнем контексте такой шаг фактически равносилен молчаливой поддержке той искаженной версии истории, которую продвигает Путин" — именно так охарактеризован предстоящий саммит в публикации Haaretz, старейшей ежедневной газете Израиля.
Впрочем, стоит учитывать, что последнюю пару десятилетий издание регулярно оказывается в центре скандалов из-за обвинений в левацко-либеральном радикализме и антиизраильской позиции. Для российской же аудитории наиболее интересен факт принадлежности двадцати процентов акций газеты Леониду Невзлину — бывшему совладельцу ЮКОСа, заочно осужденному в России на пожизненное заключение по обвинению в организации заказных убийств, самое громкое из которых — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.
Как бы то ни было, статья в Haaretz точно отражает тревогу определенных кругов по поводу двух "успехов Москвы": а) в продвижении "антипольской версии истории" и б) в вовлечении Тель-Авива в "общее обеление коммунизма".
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Вчера, 08:00
Варшава не хочет слышать правду о том, кто ее погубил
Последняя цитата — из польского журнала Do Rzeczy, который целый номер посвятил "исключению Польши". Под этим авторы подразумевают совместные усилия российских и израильских властей по внесению восточноевропейской страны в группу государств, несущих ответственность за развязывание Второй мировой войны.
И можно понять, почему у них сложилось такое мнение.
Россия на самом высоком уровне сделала несколько очень резких шагов в противодействии попыткам переписывания истории, возложения вины за войну на Советский Союз и уравнивания его с нацистской Германией.
Идет рассекречивание ранее закрытых архивов, в частности, несколько дней назад Министерство обороны обнародовало материалы об освобождении Варшавы. А незадолго до этого Владимир Путин прокомментировал другие исторические документы, назвав польского посла, работавшего в Берлине в конце 1930-х годов, "сволочью и антисемитской свиньей".
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря 2019, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
Польша в предвоенных, военных и даже послевоенных событиях (самый крупный еврейский погром с десятками жертв после войны произошел в 1946 году в польском городе Кельц) на самом деле зачастую предстает в весьма неприглядном виде и может служить примером пословицы "чья бы корова мычала".
Действия России вызвали очень болезненную реакцию в Варшаве и виток напряжения в двусторонних отношениях.
Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки на форум в Иерусалим, куда также был приглашен. Польские СМИ прямо связали данное решение с "антипольской атакой Москвы", поскольку на мероприятии "главным гостем должен быть президент России". Однако, как выяснилось, ситуация для Варшавы еще неприятнее. Оказалось, что организаторы-израильтяне вообще не планировали выступление Дуды на форуме. Учитывая, что Освенцим находится на территории Польши, в республике это восприняли как открытый антипольский выпад и подтверждение того, что Москва и Тель-Авив "спелись" в противостоянии Варшаве по теме Второй мировой войны и "еврейскому вопросу".
Забытая мелодия для Дуды. Форум памяти в Израиле пройдет без Польши
9 января, 18:44Акценты
Забытая мелодия для Дуды. Форум памяти в Израиле пройдет без ПольшиПрезидент Польши рассчитывал и в Израиле двинуть Речь свою Посполитую. Но организаторы решили, что сами задвинут ее без его лишних слов. Анджея Дуду позвали на форум памяти, но чтобы сидел тихо.
Правда, большинство польских и пропольских комментаторов неравномерно делят ответственность за происходящее между Россией и Израилем. Последний, по их мнению, стал жертвой коварного обмана Кремля или даже собственных продажных элит, пошедших ради грязных нефтегазовых денег себе в карман на сделку с дьяволом.
Подобное различие может показаться странным, но оно абсолютно закономерно — и крайне важно.
Попытки переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой действительно происходят. Более того, это по-своему неизбежный процесс: расшатывается вся система — ялтинско-потсдамская — международных отношений, в которой мир живет семь с половиной десятилетий. Вполне естественно, что параллельно прилагаются усилия по подрыву идейно-политических основ, на которых стоит эта система, а таковыми являются осмысление и оценка войны.
Уже почти не осталось тем, которые бы не пытались заляпать и исказить в политических целях нечистоплотные силы. России это касается особенно: "пили бы баварское", "Сталин хуже Гитлера", "миллион изнасилованных немок" и так далее.
© AP Photo / Mindaugas KulbisМемориал холокоста в Литве
Мемориал холокоста в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Мемориал холокоста в Литве
Но геноцид евреев — исключение. Любая публичная попытка потянуться грязными ручонками к этому вопросу гарантированно делает человека общественно-политическим изгоем в любом цивилизованном обществе.
Также в мировом общественном сознании прочно осознание того, что Израиль помнит, как было на самом деле.
Именно поэтому прочная смычка позиций России и Израиля по теме Второй мировой (при наличии разногласий по множеству других вопросов) вызывает такой негатив у определенных сил.
Не говоря уже о том, что архивы страны-победительницы, прежде закрытые по политическим соображениям (в частности, дружбы народов), крайне обширны и содержат множество любопытных документов. За Польшей может прийти черед, например, прибалтийских и украинских пособников нацистов. Да и западные страны наверняка предпочли бы не вспоминать некоторые страницы того исторического периода.
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
18 января, 16:42
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
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Обсудить 9
Анджей ДудаВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаИерусалимРоссияВ мире
Популярные комментарии
Польша своими действия по сути оправдывает преступления гитлеровской Германии. Снося памятники советским солдатам, Польша как бы даёт понять что продолжает дело Гитлера, "добивая мёртвых солдат". Это даже не кощунство, это настоящее преступление.
20 января, 08:37
АГАлександр Горшенин
7100000
В Вермахте не было солдат всего двух европейских государств, а все остальные - пособники и соучастники нацистов и для них День Победы 9 Мая это день крушения их надежд на раздел России.
20 января, 08:43
Юрий Cordik
4800000
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