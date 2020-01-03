СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина

ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Польши Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, сообщает одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", — пишет газета.

По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин ".

Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца , который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.

Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.

Споры об истории

В Польше крайне недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" . В конце декабря на расширенной коллегии Минобороны президент России рассказал, что Липский в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.