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СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
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РИА Новости

СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина

13:31 03.01.2020 (обновлено: 15:30 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, сообщает одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", — пишет газета.
По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".
Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".
Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.
Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
24 декабря 2019, 15:55
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Споры об истории

В Польше крайне недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". В конце декабря на расширенной коллегии Минобороны президент России рассказал, что Липский в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.
Позицию главы государства поддержали многие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.
МИД Польши
30 декабря 2019, 12:10Сказано в эфире
"Продолжение антироссийского трека". Политолог о вызове посла в ПольшеМария Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
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Анджей ДудаВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Пусть на Украину на фашистский марш лучше съездит.
3 января, 13:37
МСМаксим Солдусов
5291112021
Ага, значит, сработал хитрый план ВВП: получается, что Польшу стравили со всеми евреями мира, а также с Францией,Италией и Германией. Дуда попался на удочку.
3 января, 13:34
Von Stirliz
24314912527
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