Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Солдаты Красной армии и Войска Польского на улицах Варшавы. 17 января 1945

Солдаты Красной армии и Войска Польского на улицах Варшавы. 17 января 1945

Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Он, в частности, содержит подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

"О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки", — сообщают в Минобороны.

Также в разделе представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

Минобороны отмечает, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Убийства англичан и американцев в концлагере

В частности, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.

"После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты "За Родину" докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в душегубке умертвили не менее 500 англичан и американцев", — говорится в документе.

В нем приводятся подробности из доклада: "Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными". Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы "были наравне с тысячами других немедленно направлены в так называемую баню, где и умерщвлены".

Уничтожение нацистами культурного наследия

Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия.

"Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповрежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков", — говорится в политдонесении в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.

В документе также описаны городские могильные холмы, на которых было захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

Освобождение Варшавы

Советские войска освободили Варшаву в ходе Висло-Одерской наступательной операции 17 января 1945 года. Это позволило Красной армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой удостоили более 690 тысяч участников боев за столицу Польши.

После изгнания немцев левобережная часть польской столицы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери оценили в 2,5 миллиарда долларов.

© Минобороны РФ Полоса газеты "Красная Армия" от 9 сентября 1944 года со статьей о концлагере в районе станции Треблинка © Минобороны РФ Полоса газеты "Красная Армия" от 9 сентября 1944 года со статьей о концлагере в районе станции Треблинка

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии. В 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии, открыли мемориал площадью 19,2 гектара.