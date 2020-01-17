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2020-01-17T12:27+0300
https://ria.ru/20200117/1563520098.html
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156352/89/1563528944_0:159:3075:1889_1036x0_80_0_0_7cb1b19de5ed3aff233532dabbfe9cfe.jpg
РИА Новости

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

01:46 17.01.2020 (обновлено: 12:27 17.01.2020)
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© РИА НовостиСолдаты Красной армии и Войска Польского на улицах Варшавы. 17 января 1945
Солдаты Красной армии и Войска Польского на улицах Варшавы. 17 января 1945
© РИА Новости
Солдаты Красной армии и Войска Польского на улицах Варшавы. 17 января 1945
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Он, в частности, содержит подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
3 декабря 2018, 00:13
Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны
"О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки", — сообщают в Минобороны.
Также в разделе представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.
© Минобороны РФСхема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши
Схема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши
1 из 3
Схема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

Специальное донесение командования 61-й армией от 17 января 1945 года об овладении Варшавой
2 из 3

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

Специальное донесение командования 61-й армией от 17 января 1945 года об овладении Варшавой
3 из 3

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

© Минобороны РФ
1 из 3
Схема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши
© Минобороны РФ
2 из 3

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

© Минобороны РФ
3 из 3

Специальное донесение командования 61-й армии от 17 января 1945 года об овладении Варшавой

© Минобороны РФ
Минобороны отмечает, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Убийства англичан и американцев в концлагере

В частности, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.
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"После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты "За Родину" докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в душегубке умертвили не менее 500 англичан и американцев", — говорится в документе.
В нем приводятся подробности из доклада: "Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными". Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы "были наравне с тысячами других немедленно направлены в так называемую баню, где и умерщвлены".
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Уничтожение нацистами культурного наследия

Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия.
"Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповрежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков", — говорится в политдонесении в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.
© Минобороны РФФотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта "Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы"
Фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы
1 из 4
Фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта "Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы"
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Обращение генерала дивизии Войска Польского Ю. Скоковского к И. В. Сталину

Обращение генерала дивизии Войска Польского Ю.Скоковского к И.В.Сталину
2 из 4

Обращение генерала дивизии Войска Польского Ю. Скоковского к И. В. Сталину

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой – поручиком Г.Моравской
3 из 4

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой – поручиком Г.Моравской
4 из 4

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

© Минобороны РФ
1 из 4
Фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта "Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы"
© Минобороны РФ
2 из 4

Обращение генерала дивизии Войска Польского Ю. Скоковского к И. В. Сталину

© Минобороны РФ
3 из 4

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

© Минобороны РФ
4 из 4

Донесение от 18 сентября 1944 года, подписанное офицером Армии Людовой — поручиком Г. Моравской

© Минобороны РФ
В документе также описаны городские могильные холмы, на которых было захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

Освобождение Варшавы

Советские войска освободили Варшаву в ходе Висло-Одерской наступательной операции 17 января 1945 года. Это позволило Красной армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой удостоили более 690 тысяч участников боев за столицу Польши.
После изгнания немцев левобережная часть польской столицы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери оценили в 2,5 миллиарда долларов.
© Минобороны РФПолоса газеты "Красная Армия" от 9 сентября 1944 года со статьей о концлагере в районе станции Треблинка
Полоса газеты Красная Армия от 9 сентября 1944 года со статьей о концлагере в районе станции Треблинка
© Минобороны РФ
Полоса газеты "Красная Армия" от 9 сентября 1944 года со статьей о концлагере в районе станции Треблинка
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии. В 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии, открыли мемориал площадью 19,2 гектара.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
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Обсудить 79
Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаВаршаваВ мире
Популярные комментарии
мало - просто рассекретить, надо такие документы публиковать на английском, польском, испанском, прибалтийских языках и инфосайт соответствующий открыть. понятно, что запудренным Госдепом мозгам это не поможет, но нормальные люди доведут постепенно до сознания загеббельсованных реальное положение дел.
17 января, 02:44
martin.the.cat
27800004
Надо чтоб эта информация кричала из каждого утюга.
17 января, 03:06
TTTipys Tipys
23200002
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