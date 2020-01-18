В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"

"Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление в Верховную раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал это предложение, то премьер обратился бы в Раду с соответствующим заявлением, что он будет слагать с себя полномочия", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".