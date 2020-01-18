В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.
"Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление в Верховную раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал это предложение, то премьер обратился бы в Раду с соответствующим заявлением, что он будет слагать с себя полномочия", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он отметил, что до Рады заявление не дошло. "Возможно, он (Гончарук) передал заявление президенту, однако в Верховную раду оно не поступало", - добавил Разумков.