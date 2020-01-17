Польский эксперт: у политиков свои интересы, и они не знают истории

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В годовщину освобождения Варшавы от фашистских захватчиков в здании Российского военно-исторического общества прошла встреча российских и польских историков. Участники обсудили роль польских и советских солдат в освобождении Польши, а также пришли к выводу, что восстановить дружеские отношения между странами можно, только открывая военные архивы и налаживая народную дипломатию. Историк, эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал корреспонденту РИА Новости, что обычные поляки думают о советском подвиге и к чему приведет противостояние пропаганды и исторической памяти.

В этом году власти Варшавы официально не отмечают годовщину освобождения города от немецких захватчиков.

Да, уже несколько лет не отмечают. Раньше город немного украшали цветами, но, например, по телевидению не было информации.

Позиция государства понятна, но как обычные поляки относятся к этой дате?

Большинство людей в Польше просто не знают об этом. В Варшаве немного по-другому, там еще два года назад была улица, названная в честь освобождения, но сейчас ее нет, она декоммунизированна. В столице люди помнят, иногда можно увидеть цветы у военных памятников и на кладбище воинов Красной армии.

У нас чаще вспоминают о восстании в августе 1944 года и говорят, что русские тогда не помогли ополченцам. После того восстания немцы уничтожили 80 процентов зданий в Варшаве, и польские и советские солдаты-освободители заходили не в город, а на руины. Поэтому для нас это очень грустная годовщина.

На встрече вы упомянули, что польские солдаты первыми освобождали город, а за ними шли войска Красной армии.

Да, это было важно для советского руководства. Я думаю, таким образом они хотели, чтобы польские граждане воспринимали русских солдат, как друзей, а не оккупантов. Это было важно, чтобы поляки принимали новую власть Польского Народной Республики, что это не оккупация, а настоящая власть.

Есть мнение, что Польша была сначала оккупирована Германией, а после освобождения – Советским Союзом. Как могла возникнуть такая идея?

Так говорят, потому что в Польше были размещены советские войска. А сейчас американские. Это что оккупация? Это просто политическая дискуссия. Возможно, если бы советские солдаты ушли из Польши после 1945 года, то западные и северные земли отошли бы Германии. Кто знает?

Вы сказали "политическая дискуссия", а некоторые говорят, что история пишется политиками. Вы согласны с этим?

К сожалению, да. И не только потому, что у политиков свои интересы, но и потому, что они не знают истории.

У вас есть простой ответ, почему в Польше в последнее время сносят памятники советским солдатам?

Боюсь, что задача существующей власти сделать так, чтобы поляки забыли о том, что русские и польские солдаты вместе сделали для победы в войне.

Кстати, участники встречи возложили на молодых историков, как вы, ответственность за улучшение отношений между двумя странами. Вам не страшно? Не давит такая ответственность?