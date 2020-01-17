Пушков оценил высказывание Саркози про Россию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
Накануне, выступая на Гайдаровском форуме, Саркози предложил переключиться на новые идеи и создать трехсторонний формат переговоров — между Россией, Турцией и Евросоюзом.
Пушков усмотрел в этом заявлении не только интерес к Москве, но и рост недоверия к Соединенным Штатам.
"Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем "от Атлантики до Байкала" отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США", — написал сенатор в твиттере.
16 января, 11:45Европе нужна Россия, а России — Европа, заявил Саркози
Однако, по мнению парламентария, прибалтийские республики и Польша будут "яростно блокировать любой сдвиг" в сторону Москвы.