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Пушков оценил высказывание Саркози про Россию
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РИА Новости

Пушков оценил высказывание Саркози про Россию

02:12 17.01.2020 (обновлено: 13:39 17.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
Накануне, выступая на Гайдаровском форуме, Саркози предложил переключиться на новые идеи и создать трехсторонний формат переговоров — между Россией, Турцией и Евросоюзом.
Пушков усмотрел в этом заявлении не только интерес к Москве, но и рост недоверия к Соединенным Штатам.
"Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем "от Атлантики до Байкала" отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США", — написал сенатор в твиттере.
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
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Однако, по мнению парламентария, прибалтийские республики и Польша будут "яростно блокировать любой сдвиг" в сторону Москвы.
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ПольшаЭстонияЛатвияЛитваСовет Федерации РФЕвросоюзАлексей ПушковФранцияТурцияРоссияСШАНиколя СаркозиВ мире
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