Саркози предложил подумать о создании нового формата Россия-Турция-ЕС

"Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз, в рамках такой трехчастной конструкции - Евросоюз, Россия и Турция, можно будет открыть сотрудничество для новых членов - Украины, Грузии, тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.