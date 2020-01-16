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Саркози предложил подумать о создании нового формата Россия-Турция-ЕС
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РИА Новости

Саркози предложил подумать о создании нового формата Россия-Турция-ЕС

13:55 16.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНиколя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози предложил подумать о создании нового переговорного формата с участием России, Турции и Евросоюза.
"Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз, в рамках такой трехчастной конструкции - Евросоюз, Россия и Турция, можно будет открыть сотрудничество для новых членов - Украины, Грузии, тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
"Я всегда думал, что в новом, XXI веке, нам нужно переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого", - отметил Саркози.
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Вчера, 11:45
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ЕвросоюзФранцияТурцияРоссияНиколя СаркозиВ мире
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