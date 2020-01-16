В Сараево открылась российская выставка об истории Победы

САРАЕВО/МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют" открылась в четверг в столице Боснии и Герцеговины Сараево, сообщила РИА Новости пресс-служба Российского исторического общества (РИО).
В торжественной церемонии открытия выставки, которая состоялась в Еврейском музее Боснии и Герцеговины, приняли участие посол России в этой стране Петр Иванцов, члены президиума РИО - исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Выставка организована посольством России в Боснии и Герцеговине при поддержке Еврейского культурно-образовательного и гуманитарного сообщества города Сараево.
Общая память о Победе
"Эта замечательная выставка посвящена важнейшей для нас юбилейной дате. Выставка вызвала большой интерес, на ее открытие пришло много людей, в том числе молодежи. Это очень важно", - сказал РИА Новости Иванцов.
"Мы вместе чтим историческую память. Приведу такой факт - в нынешнем году Босния и Герцеговина, несмотря на то, что она идет по пути европейской интеграции, поддержала инициативу России в ООН и проголосовала за резолюцию о противодействии героизации нацизма. Этот штрих, который подчеркивает общность наших ценностей", - отметил российский посол.
Нынешняя выставка - очередная из серии выставок документов, посвященных освобождению от фашизма стран Центральной и Восточной Европы Красной армией, сказал Могилевский РИА Новости.
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"Здесь представлены материалы, иллюстрирующие, в том числе, взаимодействие советского и югославского командования. В частности, приведены документы о создании и подготовке югославских частей на территории Советского Союза, переписка Сталина и Тито, информация о совместных боевых действиях Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии", - добавил Могилевский.
По его словам, такая выставка в Боснии и Герцеговине оказалась "очень востребованной". "Мы видим большой интерес к истории Второй мировой войны. И местные коллеги-историки разделяют нашу озабоченность тем, что разные деструктивные силы в Европе сейчас пытаются переписать историю, сделав из палачей жертв, а из жертв - виноватых", - отметил собеседник агентства.
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"Как представитель академической науки скажу, что выставка организована на высоком академическом уровне", - в свою очередь сказал РИА Новости Макаров. "Здесь представлена замечательная, профессионально собранная подборка интереснейших документов, в том числе малоизвестных и даже таких, которые публикуются впервые. Они очень подробно и убедительно прокомментированы. И все вместе они передают атмосферу освобождения и приближения Победы", - отметил вице-президент РАН.
Организаторами серии выставок "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют" являются Российское историческое общество и фонд "История Отечества" при участии министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества. Материалы для экспозиции, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", предоставлены из различных российских государственных архивных фондов.
География проекта – страны, освобождённые Красной армией в 1944–1945 годах от нацистской оккупации. Для каждого европейского государства подобраны документы, рассказывающие об освобождении именно его территории. К настоящему моменту такие выставки прошли в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии.