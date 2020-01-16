Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, они обсудили подготовку к конференции в Берлине по Ливии, Иран и Украину, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при обсуждении ситуации вокруг Ирана стороны подтвердили "важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".
"Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ходе телефонного разговора было условлено о продолжении личных контактов.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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