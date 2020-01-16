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2020-01-16T18:35+0300
https://ria.ru/20200116/1563506323.html
Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета

17:14 16.01.2020 (обновлено: 18:35 16.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, они обсудили подготовку к конференции в Берлине по Ливии, Иран и Украину, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при обсуждении ситуации вокруг Ирана стороны подтвердили "важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".
"Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ходе телефонного разговора было условлено о продолжении личных контактов.
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Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)"Нормандская четверка"Шарль МишельСитуация на УкраинеЕвросоветВладимир ПутинЛивияИранВ мире
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