Жителей Ленобласти приглашают пополнить федеральный архив о ВОВ

"В год 75-летия Победы, Год победителей в Ленинградской области мы объявляем о проведении акции "Живая память Победы в семейных архивах". Архивы региона будут принимать на хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, чтобы они стали достояние общественности, чтобы наши дети могли узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет поколения, мы должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.