Жителей Ленобласти приглашают пополнить федеральный архив о ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области призвали жителей региона пополнить семейными фотографиями и документами архив, который может войти в общероссийский комплекс документов и материалов о Великой Отечественной войне, создаваемый по поручению, содержащемуся в послании президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.
По его словам, акция организована архивным управлением Ленинградской области. Документы принимают Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.
"В год 75-летия Победы, Год победителей в Ленинградской области мы объявляем о проведении акции "Живая память Победы в семейных архивах". Архивы региона будут принимать на хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, чтобы они стали достояние общественности, чтобы наши дети могли узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет поколения, мы должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В обладминистрации отметили, что любой желающий принять участие в акции, может лично принести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках в архивы. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации на вечное хранение.