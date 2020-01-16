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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-16T15:32+0300
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Жителей Ленобласти приглашают пополнить федеральный архив о ВОВ
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РИА Новости

Жителей Ленобласти приглашают пополнить федеральный архив о ВОВ

15:32 16.01.2020
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСоветские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области призвали жителей региона пополнить семейными фотографиями и документами архив, который может войти в общероссийский комплекс документов и материалов о Великой Отечественной войне, создаваемый по поручению, содержащемуся в послании президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.
По его словам, акция организована архивным управлением Ленинградской области. Документы принимают Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.
"В год 75-летия Победы, Год победителей в Ленинградской области мы объявляем о проведении акции "Живая память Победы в семейных архивах". Архивы региона будут принимать на хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, чтобы они стали достояние общественности, чтобы наши дети могли узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет поколения, мы должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В обладминистрации отметили, что любой желающий принять участие в акции, может лично принести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках в архивы. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации на вечное хранение.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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