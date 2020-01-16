В Ленинградской области завели дело после попытки похищения девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в попытке похищения девочки, возбуждено в Ленинградской области, сообщает областное управление СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Санкт-Петербург, по части 3 статьи 30, части 2 статьи 126 УК РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.
Во вторник в правоохранительные органы Волховского района поступило сообщение от мужчины, что на улице Пионерской в городе Новая Ладога неизвестный пытался за руку затащить в свой автомобиль его 10-летнюю дочь. Мужчина уверял, что знаком с ней. Школьница оказала активное сопротивление нападавшему, ей удалось вырваться и убежать.
В среду в ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области самостоятельно обратился 49-летний владелец автомобиля. Мужчина проживает в Петербурге и работает продавцом на одном из рынков. Полицейские опросили его, сообщили в пресс-службе ГУМВД, не уточнив подробностей.
2 ноября 2019, 14:13В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь