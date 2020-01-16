Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник в правоохранительные органы Волховского района поступило сообщение от мужчины, что на улице Пионерской в городе Новая Ладога неизвестный пытался за руку затащить в автомобиль его 10-летнюю дочь, уверяя, что знаком с ней.
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"Полицейскими опрошен водитель, ставший участником инцидента, произошедшего с 10-летней девочкой в Новой Ладоге", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в среду в ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области самостоятельно обратился 49-летний владелец автомобиля. Мужчина проживает в Петербурге и работает продавцом на рынке.
"Данный гражданин был опрошен сотрудниками полиции. Собранные полицейскими материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает пресс-служба, не уточняя подробностей.
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