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В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины
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РИА Новости

В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины

14:04 15.01.2020 (обновлено: 15:30 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину. Об этом пишет издание "Невские новости".
Инцидент произошел в городе Новая Ладога прямо возле школы, где учится ребенок. Как рассказал отец девочки, пожилой мужчина набросился на его дочь со словами "Я тебя знаю" и потащил ребенка на заднее сиденье автомобиля.
Школьница начала вырываться и в итоге убежала. Полиция объявила мужчину в розыск. На вид ему около 60 лет, носит седую бороду.
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