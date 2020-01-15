В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину. Об этом пишет издание "Невские новости".
Инцидент произошел в городе Новая Ладога прямо возле школы, где учится ребенок. Как рассказал отец девочки, пожилой мужчина набросился на его дочь со словами "Я тебя знаю" и потащил ребенка на заднее сиденье автомобиля.
Школьница начала вырываться и в итоге убежала. Полиция объявила мужчину в розыск. На вид ему около 60 лет, носит седую бороду.
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