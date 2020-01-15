Глава Sputnik Эстония назвала давление властей на агентство цензурой

Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине. Архивное фото

Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине

© Sputnik Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине

ХЕЛЬСИНКИ, 15 янв - РИА Новости. Глава Sputnik Эстония Глава Sputnik Эстония Елена Черышева считает, что давление властей страны на журналистов агентства можно назвать цензурой.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией - международным информационным агентством "Россия сегодня" . Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме

Черышева в среду приняла участие в дискуссионной передаче "Кто кого?" на эстонском телеканале ETV+, в которой обсуждалась ситуация вокруг Sputnik Эстония. В ходе телефонного голосования во время прямого эфира телезрители отвечали на поставленный ведущим вопрос: "Приостановка деятельности Sputnik Эстония - это цензура?"

"Политические и экономические санкции, направленные против журналистов, есть цензура. Цензура в Эстонии запрещена. Sputnik Эстония — это СМИ, входящее в федеральное российское международное информационное агентство "Россия сегодня", которое не находится ни под какими санкциями", - пояснила свою позицию Черышева.

На замечания оппонентов о том, что Евросоюз 17 марта 2014 года ввел санкции против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине, в том числе против генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева , который "контролирует" агентство, Черышева ответила, что это не так.

"МИА "Россия сегодня" не подконтрольно Дмитрию Константиновичу Киселеву, там нет его активов. Дмитрий Константинович Киселев - такое же наемное лицо, как и я, только с более высокой зарплатой, на более высокой должности. МИА "Россия сегодня" является федеральным российским СМИ, унитарным предприятием", - сказала Черышева.

Она добавила, что в письме, которое она получила от эстонской полиции безопасности, значится, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Дмитрию Киселеву, "потому что он ставит подписи".

"Я вам заявляю официально как руководитель представительства, через руки которого проходят множество документов. Подписей Дмитрия Константиновича Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках "С Новым годом" и "Международным женским днем", - подчеркнула Черышева.

В конце передачи ведущий подвел итоги телефонного голосования телезрителей: 90% позвонивших признали, что в Эстонии действует цензура в отношении Sputnik,10% не были согласны с этим.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".