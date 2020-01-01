Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

Сотрудники агентства были вынуждены принять решение с 1 января прекратить трудовые отношения с редакцией.

МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева обратилась к читателям, поблагодарив за поддержку и пообещав восстановить работу агентства как можно скорее. Руководитель представительствав Таллинеобратилась к читателям, поблагодарив за поддержку и пообещав восстановить работу агентства как можно скорее.

"Банки оставили нас без зарплат, на нашего арендодателя надавили и вынудили расторгнуть с нами договор. И все это на фоне угрозы уголовного преследования каждого из нас по статье с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Единственная наша “вина” состоит в том, что мы — журналисты в независимом от властей СМИ и просто делаем нашу работу", — говорится в обращении Черышевой, размещенном на сайте Sputnik Эстония

Она отметила, что разрыв сотрудниками трудовых отношений с редакцией не означает, что работа сайта закончена.

"Сайт продолжит работу в полном объеме, однако на то, чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, нам потребуется некоторое время. Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро", — подчеркнула руководитель представительства.

В этот период редакция будет публиковать главным образом новости, связанные с ситуацией вокруг Sputnik Эстония, а не новости эстонской повестки дня.

"Сражаясь за право работать в Эстонии, мы сражаемся за право читателей в Эстонии и за ее пределами получать полную информацию. С нами можно не соглашаться. Спорить и критиковать. Но главное для нас - это возможность для наших читателей каждый день открывать наш сайт и самим оценивать информацию, комментарии и выводы. Это называется “свобода слова”. К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет", — отметила Черышева.

На сайте агентства опубликованы заявления политиков, журналистов и общественных деятелей, поддержавших редакцию, и обращения к европейским и международным структурам с призывом дать оценку действиям Таллина.

Среди поддержавших агентство — официальный представитель МИД России Мария Захарова, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информагентством "Россия сегодня".

Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине. Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд , призвав не допустить ареста журналистов.

Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.

В понедельник Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг..

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