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Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
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РИА Новости

Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

01:08 01.01.2020 (обновлено: 12:20 01.01.2020)
20526
© SputnikПресс-центр Sputnik Эстония
Пресс-центр Sputnik Эстония
© Sputnik
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме на фоне угроз со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Сотрудники агентства были вынуждены принять решение с 1 января прекратить трудовые отношения с редакцией.
Пресс-центр Sputnik Эстония
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Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева обратилась к читателям, поблагодарив за поддержку и пообещав восстановить работу агентства как можно скорее.
"Банки оставили нас без зарплат, на нашего арендодателя надавили и вынудили расторгнуть с нами договор. И все это на фоне угрозы уголовного преследования каждого из нас по статье с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Единственная наша “вина” состоит в том, что мы — журналисты в независимом от властей СМИ и просто делаем нашу работу", — говорится в обращении Черышевой, размещенном на сайте Sputnik Эстония.
Она отметила, что разрыв сотрудниками трудовых отношений с редакцией не означает, что работа сайта закончена.

"Сайт продолжит работу в полном объеме, однако на то, чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, нам потребуется некоторое время. Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро", — подчеркнула руководитель представительства.

В этот период редакция будет публиковать главным образом новости, связанные с ситуацией вокруг Sputnik Эстония, а не новости эстонской повестки дня.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Вчера, 13:01
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
"Сражаясь за право работать в Эстонии, мы сражаемся за право читателей в Эстонии и за ее пределами получать полную информацию. С нами можно не соглашаться. Спорить и критиковать. Но главное для нас - это возможность для наших читателей каждый день открывать наш сайт и самим оценивать информацию, комментарии и выводы. Это называется “свобода слова”. К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет", — отметила Черышева.
На сайте агентства опубликованы заявления политиков, журналистов и общественных деятелей, поддержавших редакцию, и обращения к европейским и международным структурам с призывом дать оценку действиям Таллина.
Среди поддержавших агентство — официальный представитель МИД России Мария Захарова, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.
Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
30 декабря 2019, 17:45Медиавойны
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информагентством "Россия сегодня".
Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине. Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.
В понедельник Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг..
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
27 декабря 2019, 17:11Медиавойны
МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

#СпутникСила

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом акции #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
30 декабря 2019, 03:56Медиавойны
Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония
991528419
Обсудить 15
Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЕлена ЧерышеваМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияЭстонияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Я одного не пойму впервый раз слышу про этот спутник ну закрыли вас валите от туда кому вы нужны вопрос
1 января, 01:26
pp.mylo
41000362
Вот так вот действую США и Британия через третьи страны,сами потом будут всё отрицать. В итоге весь груз ответственности ляжет на Эстонию,а заключение игроки будут ухмылятся.
1 января, 02:48
Andrej Kozakov
290011433
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