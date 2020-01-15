Ленобласть входит в ТОП-15 регионов РФ по гармоничному развитию села

Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота ОАО Племенной Завод "Спутник" в Ленинградской области. 2015 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Ленинградская область входит в число двенадцати регионов России с наиболее гармоничным, комплексным развитием села, сообщил губернатор Ленинградской области Ленинградская область входит в число двенадцати регионов России с наиболее гармоничным, комплексным развитием села, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Волосовский район.

"Мы регион, где синхронно с развитием сельхозпроизводства развивается социальная сфера на селе", — сказал глава региона, посещая реконструированное предприятие "Молочная культура" и готовящийся к сдаче новый молочно-товарный комплекс племзавода "Рабитицы" в Волосовском районе Ленинградской области.

Губернатор отметил, что в сельской местности строятся современнейшие школы, амбулатории, идет благоустройство территории. Одновременно с этим развиваются инновационные предприятия, такие как "Молочная культура", где созданы новые линии по розливу йогуртов для диетического питания и проект завода по выпуску сыров и племенной завод "Рабитицы", на котором проходит финальный этап реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2 000 голов с новым доильным залом типа "карусель" на 72 места одновременного доения.

Дрозденко подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать поддержку подобным инновационным предприятиям, компенсировать капитальные затраты на строительство современных производств. Таким образом племзавод "Рабитицы" получит поддержку в виде возмещения 30% капитальных вложений: 20% из федерального бюджета и 10% из областного.