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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-15T14:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563447407.html
Ленобласть входит в ТОП-15 регионов РФ по гармоничному развитию села
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РИА Новости

Ленобласть входит в ТОП-15 регионов РФ по гармоничному развитию села

14:58 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота ОАО Племенной Завод "Спутник" в Ленинградской области. 2015 год
Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота ОАО Племенной Завод Спутник в Ленинградской области. 2015 год
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Ленинградская область входит в число двенадцати регионов России с наиболее гармоничным, комплексным развитием села, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Волосовский район.

"Мы регион, где синхронно с развитием сельхозпроизводства развивается социальная сфера на селе", — сказал глава региона, посещая реконструированное предприятие "Молочная культура" и готовящийся к сдаче новый молочно-товарный комплекс племзавода "Рабитицы" в Волосовском районе Ленинградской области.

Губернатор отметил, что в сельской местности строятся современнейшие школы, амбулатории, идет благоустройство территории. Одновременно с этим развиваются инновационные предприятия, такие как "Молочная культура", где созданы новые линии по розливу йогуртов для диетического питания и проект завода по выпуску сыров и племенной завод "Рабитицы", на котором проходит финальный этап реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2 000 голов с новым доильным залом типа "карусель" на 72 места одновременного доения.
Дрозденко подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать поддержку подобным инновационным предприятиям, компенсировать капитальные затраты на строительство современных производств. Таким образом племзавод "Рабитицы" получит поддержку в виде возмещения 30% капитальных вложений: 20% из федерального бюджета и 10% из областного.
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"И что еще очень важно — это предприятие не просто современное, здесь ещё очень хорошая средняя заработная плата, она доходит до 50 тысяч рублей. Я всегда говорю молодым ребятам — получайте профессию, приходите работать в сельское хозяйство, вы будете востребованы, будете работать на самых современных предприятиях", — отметил глава региона.
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