Ежегодные послания президента Федеральному Собранию

Согласно традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.

Послание президента РФ Владимира Путина 26 апреля 2007 года было посвящено плану комплексной модернизации России в XXI веке. В нем были четко обозначены национальные приоритеты – рост национального благосостояния и пенсионная реформа, построенная на принципах софинансирования, определены механизмы их реализации и источники финансирования. Была поднята тема духовного и культурного единства народа, тема патриотизма, любви к единому Отечеству. Президент особенно отметил необходимость ужесточения ответственности за экстремистские действия.